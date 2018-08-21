"Я это рассмотрю, если они сделают что-либо в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь", — подчеркнул Трамп. Политик также в очередной раз настоял на том, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с российским лидером Владимиром Путиным, по отношению к России он, по его мнению, ведет себя жестче, чем любой другой президент США.

Ранее, в августе прошлого года, аналогичную точку зрения относительно санкций выражала и канцлер Германии Ангела Меркель. Для того, чтобы с России были сняты европейские ограничения, должна быть устранена причина их введения — кризис на Украине, подчеркивала она.

В последний раз санкции против России Соединенные Штаты ввели в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке оказались такие российские компании, как UC Rusal, En+ и "Ренова". Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в $16 млрд.

В середине августа на сайте конгресса США был опубликован подготовленный сенаторами документ о введении новых санкций против России. Законопроект предполагал введение ограничений на покупку российского государственного долга, а также возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев затем сравнил введение таких санкций с "объявлением экономической войны".