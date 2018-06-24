Президент США Дональд Трамп подверг критике высокую стоимость совместных военных учений с Южной Кореей. "Я называю их военными играми и выступаю против них уже полтора года. Они стоят целое состояние", - заявил Трамп в интервью телеканалу TBN, которое было записано 18 июня и вышло в эфир вечером 23 июня. Президент назвал маневры с Южной Кореей "очень провокационными" и отметил, что США тратит на них "десятки, сотни миллионов долларов", которые никак не компенсируются, в том числе со стороны Сеула.

На вопрос о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, с которым Трамп впервые встретился в Сингапуре 12 июня, президент ответил, что их связывают "очень хорошие отношения". "У нас возникла спонтанная взаимная симпатия, вы понимаете о чем я говорю, она может появиться, а может и нет", - пояснил президент. По его словам, Ким "стремится сделать что-то для своей страны, может быть, для себя самого и своей семьи", пытается "делать то, что нужно".

Трамп о Киме: "Выдающийся переговорщик"

Выступая в Лас-Вегасе перед своими сторонниками 23 июня, Трамп назвал северокорейского лидера "выдающимся переговорщиком", сообщает телеканал CBS.

22 июня представитель министерства обороны США Дана Уайт объявила, что США на неопределенное время приостанавливают крупномасштабные военные учения с Южной Кореей - намеченные на август маневры Freedom Guardian и две программе обмена с корейскими военно-морскими силами, запланированные на ближайшие три месяца. Этот шаг, по словам Уайт, должен закрепить договоренности, достигнутые 12 июня, когда президент США после саммита Ким Чен Ыном пообещал прекратить учения с Сеулом, не уточнив деталей.