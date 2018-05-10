Сообщение с датой и местом встречи Трамп разместил в Twitter. "Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Мы оба попытаемся сделать ее особым моментом для мира во всем мире!" - написал президент США у себя в микроблоге.
Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника сообщил о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет именно в Сингапуре.
В среду, 9 мая, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп пообещал назвать время и место переговоров с Ким Чен Ыном в течение трех дней. Глава государства тогда исключил в качестве потенциального места переговоров с северокорейским лидером деревню Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
Ранее Трамп называл Пханмунджом и Сингапур в качестве возможных мест для проведения саммита. По мнению чиновников в администрации американского президента, город-государство в Юго-Восточной Азии является наиболее предпочтительным местом для встречи из-за его удаленности от Пхеньяна.
Накануне для обсуждения встречи американский госсекретарь Майк Помпео во второй раз посетил КНДР. В апреле во время первого тайного визита в Пхеньян он начал переговоры о проведении саммита. В ходе последнего визита в Северную Корею Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Свое общение с главой КНДР он назвал "продуктивным".
В марте президент США, к удивлению всего мира, принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а Вашингтон и вовсе недавно анонсировал новые, "самые масштабные" санкции против КНДР.
Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения "величайшей сделки" для мира. До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером. Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.
В начале апреля телеканал CNN сообщал, что как только стороны утвердят место проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына, следующей темой для обсуждения станет выбор конкретной даты. Собеседники СМИ говорили, что речь идет о конце мая или июне этого года.
Трамп также сообщал, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится "очень скоро". "Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события", - пояснял он.
27 апреля, в день проведения межкорейского саммита, президент США заявил, что он встретится с главой КНДР "в ближайшие недели", а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта.
Меркель заверила Иран в приверженности атомной сделке (1)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила президента Ирана...
Трамп назвал точную дату и место встречи с Ким Чен Ыном (1)
Встреча президента США Дональда Трампа с лидером...
Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ (28)
Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн...
Киев добивается признания своей православной церкви. Кому и зачем это нужно? (3)
Петр Порошенко заявляет, что уже до конца лета на...
TOP новостей
Жители Мариямполе требуют улучшения качества воды, месяц из кранов текла вода с личинками (9)
Личинки с водой из водопроводных кранов в дома в...
Литовка из Лос-Анджелеса: в Литве нам говорят - мы сами все знаем, не учите нас
"Мы тут уже 60 лет, и я могу назвать себя настоящей...
Когда на магистрали Вильнюс-Каунас разрешат скорость 130 км/ч (1)
По мере потепления интенсивнее стал сезон у дорожных...
В Литве предлагают запретить георгиевские ленты (590)
9 мая депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские...