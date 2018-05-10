Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом сам американский лидер сообщил днем 10 мая, назвав грядущие переговоры "долгожданными".
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Сообщение с датой и местом встречи Трамп разместил в Twitter. "Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Мы оба попытаемся сделать ее особым моментом для мира во всем мире!" - написал президент США у себя в микроблоге.

Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника сообщил о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет именно в Сингапуре.

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В среду, 9 мая, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп пообещал назвать время и место переговоров с Ким Чен Ыном в течение трех дней. Глава государства тогда исключил в качестве потенциального места переговоров с северокорейским лидером деревню Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Ранее Трамп называл Пханмунджом и Сингапур в качестве возможных мест для проведения саммита. По мнению чиновников в администрации американского президента, город-государство в Юго-Восточной Азии является наиболее предпочтительным местом для встречи из-за его удаленности от Пхеньяна.

Накануне для обсуждения встречи американский госсекретарь Майк Помпео во второй раз посетил КНДР. В апреле во время первого тайного визита в Пхеньян он начал переговоры о проведении саммита. В ходе последнего визита в Северную Корею Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Свое общение с главой КНДР он назвал "продуктивным".

В марте президент США, к удивлению всего мира, принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а Вашингтон и вовсе недавно анонсировал новые, "самые масштабные" санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения "величайшей сделки" для мира. До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером. Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.

В начале апреля телеканал CNN сообщал, что как только стороны утвердят место проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына, следующей темой для обсуждения станет выбор конкретной даты. Собеседники СМИ говорили, что речь идет о конце мая или июне этого года.

Трамп также сообщал, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится "очень скоро". "Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события", - пояснял он.

27 апреля, в день проведения межкорейского саммита, президент США заявил, что он встретится с главой КНДР "в ближайшие недели", а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта.

NEWSru.com
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