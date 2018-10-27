"Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", — сказал Трамп.
Ранее американский лидер уже говорил о необходимости наладить отношения с рядом государств, в том числе с Россией и Китаем. Заявление прозвучало в июле перед встречей Трампа с президентом Владимиром Путиным. "Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими [государствами] — это хорошо, а не плохо", — подчеркивал президент США. При этом Трамп назвал Путина своим конкурентом.
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