Президент США Дональд Трамп сообщил, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала "худшим, что случалось с Россией". Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, передает РБК со ссылкой на Fox News.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", — сказал Трамп.

Ранее американский лидер уже говорил о необходимости наладить отношения с рядом государств, в том числе с Россией и Китаем. Заявление прозвучало в июле перед встречей Трампа с президентом Владимиром Путиным. "Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими [государствами] — это хорошо, а не плохо", — подчеркивал президент США. При этом Трамп назвал Путина своим конкурентом.

РБК
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