Трамп назвал процедуру импичмента "попыткой переворота"

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в в адрес Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей и представительнице Демократической партии. Касаясь процедуры импичмента, Трамп заявил в письме, опубликованном во вторник, 17 декабря, что Пелоси "нарушила присягу" и "верность конституции", а также "объявила войну американской демократии". По мнению Трампа, Пелоси пытается "отменить выборы 2016 года" и "украсть выборы 2020 года".

Трамп назвал процесс импичмента, инициированный демократами, "не более чем незаконной партизанской попыткой переворота", за что, по мнению президента США, Пелоси и ее товарищи по партии "будут наказаны" на выборах в ноябре 2020 года. "Из-за этой несправедливости наша партия (Республиканская. - Ред.) сплотилась как никогда", - написал Трамп, добавив, что Пелоси считает демократию "своим врагом". Гнев Трампа, помимо прочего, вызвало то, что ему было отказано в возможности участвовать в допросе свидетелей на слушаниях в Палате представителей.

Ранее во вторник комитет по регламенту Палаты представителей определил порядок голосования о том, следует ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу. Ожидается, что в начале слушаний два члена комитета по юридическим делам, Джейми Раскин и Дуг Коллинс, дадут показания комитету по регламенту. Затем комитет установит руководящие принципы для голосования в палате представителей США. Голосование пройдет в полном составе в среду. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию. Сам американский президент отвергает все обвинения.