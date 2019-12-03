Президент США Дональд Трамп назвал "оскорбительной" и "неуважительной" критику своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в адрес НАТО. Макрон сделал "опасное" и "очень злобное заявление", сказал Трамп во вторник, 3 декабря в Лондоне в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По словам президента США, высказывания Макрона об альянсе для него стали неожиданными. "Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция", - сказал Трамп. По его мнению, Америка помогает Европе и извлекает меньше пользы от альянса, чем другие его члены. В Лондоне 3 и 4 декабря проходит саммит НАТО, приуроченный к 70-й годовщине создания альянса.
Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, резко раскритиковал отношения Европы и США, а также Североатлантический альянс. Нынешнее состояние НАТО он охарактеризовал как "смерть мозга". По словам президента Франции, между США и их союзниками "нет ни малейшего координирования в принятии стратегических решений". Макрон также заявил, что Европа в состоянии сама себя защищать.
Немцы критично настроены по отношению к НАТО
Правительство Германии дистанцировалось от слов французского президента. По словам главы германского МИДа Хайко Маса (Heiko Maas), "НАТО жива - с головы до ног, даже если ей ставят другие диагнозы". По его мнению, "в настоящее время мы - ни в Германии, ни в Европе - не в состоянии обеспечить себе эффективную защиту".
В то же время 55 процентов немцев считают, что европейские страны НАТО в будущем должны обеспечивать свою оборону без помощи США. И только 21 процент немцев не хотят отказаться от военной поддержки Вашингтона, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Германии службой YouGov по заказу агентства dpa. Около половины немцев (48 процентов) выступают за полный или частичный вывод 35 тысяч американских солдат, дислоцированных в ФРГ.
Чуть более половины немцев (54 процента) считают, что НАТО должна больше сотрудничать с Россией вместо того, чтобы делать ставку на устрашение. 21 процент опрошенных придерживается мнения, что альянс должен продолжить жесткий курс в отношении Москвы.
Что касается санкций ЕС в отношении России, введенные после российской оккупации украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, то 37 процентов респондентов поддерживают их, 34 процента выступают за их отмену, 29 процентов не смогли ответить на этот вопрос.
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