«Вчера вечером я говорил с президентом Южной Кореи Мун [Чжэ Ином]. Спросил его, как работает Рокетмэн. Большие очереди за бензином в Северной Корее. Так жаль!», — написал президент США.
I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сказала в интервью CNN, что поведение КНДР остается безответственным и неправильным. Она заявила, что американская сторона «исчерпала все возможности», который имеет в Совете безопасности ООН. Она отметила, что этот вопрос может перейти к Пентагону, у которого много вариантов военного решения этой проблемы.
Накануне глава Северной Кореи Ким Чен Ын «во время наблюдения за пуском баллистической ракеты средней дальности „Хвасон-12“» сообщил о том, что формирование ядерных сил республики практически завершено. Он добавил, что конечная цель ядерной программы КНДР — достижение военного паритета с США. Кроме того, в стране намерены «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».
В середине сентября КНДР провела испытание баллистической ракеты «Хвасон-12». Совбез ООН осудил запуск ракеты и назвал его «возмутительным действием».
В начале сентября Северная Корея проводила ядерные испытания. Сообщалось, что в стране протестировали водородную бомбу.
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