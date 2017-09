«Вчера вечером я говорил с президентом Южной Кореи Мун [Чжэ Ином]. Спросил его, как работает Рокетмэн. Большие очереди за бензином в Северной Корее. Так жаль!», — написал президент США.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!