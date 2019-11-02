Чед Вулф станет уже пятым главой МВБ с тех пор, как Дональд Трамп занял пост президента США. До сих пор Вулф возглавлял отдел стратегии в этом министерстве.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра внутренней безопасности страны (МВБ). Министерство возглавит начальник отдела стратегии МВБ Чед Вулф, сообщил Трамп журналистам в Вашингтоне в пятницу, 1 ноября. "Посмотрим, что произойдет. У нас там работают прекрасные люди", - сказал президент.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщила, что нынешний исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалилан покинет этот пост к 11 ноября и ему на смену придет Чед Вулф. Макалилан объявил об уходе в отставку в октябре текущего года. Он был назначен и.о. главы МВБ в апреле 2019-го.

Чед Вулф станет уже пятым руководителем министерства внутренней безопасности США с тех пор, как Трамп в январе 2017 года занял пост президента. Трамп использует МВБ в качестве одного из главных инструментов в борьбе с нелегальной миграцией в США.

Deutsche Welle

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