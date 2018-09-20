«Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, выведя оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны», — сказал Трамп.

Он пояснил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами. «Миллионы жизней», — подчеркнул президент.

Издание приводит данные Пентагона: по оценке оборонного ведомства, расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год составили 1,52 триллиона долларов. Однако Брауновский университет приводит другую цифру: 5,6 триллиона (по состоянию на сентябрь 2017 года). В нее входят также дополнительные расходы, к примеру, на медицинское обслуживание ветеранов войн.

В октябре 2001 года, вскоре после событий 11 сентября, занимавший тогда пост президента Джордж Буш-младший приказал ввести войска в Афганистан, где, по данным разведки США, скрывался главарь «Аль-Каиды» Осама бин Ладен. Через два года американский лидер инициировал нападение на Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.