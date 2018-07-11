Президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "пленницей" России и выразил мнение, что "Германия находится под полным контролем" Москвы. Об этом он заявил в среду, 11 июля, в Брюсселе перед саммитом НАТО на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

При этом глава Белого дома связал обвинения в адрес Берлина со строительством газопровода "Северный поток-2". Трамп назвал "печальным" и "неприемлемым" тот факт, что "Германия рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", в то время как США "тратят огромные средства" на защиту "Франции, Германии и других стран".

По мнению Трампа, "Германия - богатая страна, она может увеличить расходы на оборону немедленно, завтра, и это не вызовет проблем". Президент США назвал позицию Германии по этому вопросу "неадекватной". Он заявил, что расходовать "чуть больше одного процента ВВП на оборону - очень плохо для НАТО", и пообещал обсудить эту тему с руководством ФРГ.

Столтенберг защищает европейцев

Генсек НАТО Столтенберг встал на защиту европейских членов альянса, как в вопросе военных расходов, так и их участия в экономических проектах с третьими странами. Он отметил, что страны Европы увеличивают оборонные расходы и готовы делать в этой сфере еще больше. Коснувшись экономики, Столтенберг сказал, что существуют различные оценки "Северного потока", и решение об участии в проекте принимают власти каждой страны самостоятельно. При этом он напомнил, что члены альянса даже во времена холодной войны поддерживали торговые отношения с Советским Союзом.

Одной из главных тем саммита НАТО будут расходы на оборону. Трамп уже не первый раз обвиняет европейские страны и особенно в Германию в том, что они не выделяют на оборону достаточно средств, но еще и остаются должными Соединенным Штатам, которые их защищают.

Президент США является также жестким критиком газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что он усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов. Ранее США не исключили введения санкций в отношении этого проекта.