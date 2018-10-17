"Самая серьезная угроза для меня - это ФРС", - заявил Трамп в беседе с ведущей Fox Business Триш Реган. Президент объяснил это тем, что "федрезерв слишком быстро повышает ставки, и слишком независим".

В последнее время Трамп часто критиковал действия председателя ФРС Джерома Пауэлла. "Есть пара людей (в совете ФРC), которыми я не очень доволен, но по большей части меня устраивает (состав правления)", - добавил президент.

В 2018 году члены ФРС уже трижды повысили краткосрочные процентные ставки и готовы пойти на очередное повышение ставок в декабре. ФРС также планирует трижды повысить ставки в 2019 году и по крайней мере один раз сделать это в 2020 году.

На прошлой неделе президент дважды подверг критике действия ФРC, заявив, что центробанк поднимает ставки кредитования слишком быстро, и что это, по его мнению, может навредить экономике. Президенты США часто критикуют центробанк за его действия, однако Трамп пошел дальше своих предшественников, пишет Reuters. На прошлой неделе он несколько раз назвал руководство ФРС "сумасшедшим", "смехотворным" и "слишком умным".

При этом Трамп заверил, что он не собирается увольнять Джерома Пауэлла, которого он назначил вместо бывшей главы ФРС Дженет Йеллен.