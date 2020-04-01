Трамп: настали страшные времена, впереди 2-3 тяжелые, болезненные недели

Президент США Дональд Трамп, выступая накануне на брифинге в Белом доме, заявил, что наступившие дни стали одними из самых страшных моментов в истории Белого дома, сообщает CNN. Он предупредил американцев об "очень тяжелых" двух-трех неделях из-за пандемии коронавируса. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы переживем очень тяжелые две недели... А затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты... мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.

По его словам, у США есть запас необходимого медицинского оборудования - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) распределяют по больницам всей страны. "У нас все уже готово. ...Это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели", - добавил Трамп в конце брифинга.

Высокопоставленные члены президентской группы по чрезвычайной ситуации предупредили, что даже при соблюдении строгого карантина по всей стране от коронавируса в ближайшие недели могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев. По данным Reuters, США уже почти полностью исчерпали запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Национального стратегического резерва.

В США общенациональный карантин до сих пор не объявлен. Вместо этого Белый дом опубликовал рекомендации для американцев в условиях пандемии. Их суть заключается в самоизоляции пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, людей с симптомами простуды и карантине домов, где обнаружили зараженных коронавирусом.

Планируется, что с помощью этих мер распространение вируса удастся замедлить в течение 30 дней.

Как заявил на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, за те дни, в течение которых принимались меры по сдерживанию распространения инфекции, США "явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно". В связи с этим "нужно не снижать обороты и не останавливаться", отметил он, призвав американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.

По словам Фаучи, власти ожидают "пика... в течение следующих двух недель" и предпримут все необходимые действия, чтобы число жертв было "значительно ниже". "Это то, что следует ожидать, но это не значит, что мы собираемся согласиться с цифрами", - добавил Фаучи.

В США в связи с распространением нового коронавируса почти полностью исчерпаны запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми обладает Национальный стратегический резерв. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности, речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.

В связи с сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств, отмечает ТАСС.

Прогноз США: худший сценарий - до 240 тысяч погибших к лету

Как предупреждали ученые, в США был упущен момент - правительство слишком долго не предпринимало жестких мер для замедления скорости распространения коронавируса.

Еще две недели назад, когда цифры зараженных в США не были такими пугающими, газета The New York Times писала, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Это при худшем сценарии. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

Такие цифры получили сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из разных университетов, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры.

По этим прогнозами, в течение года коронавирусом могут заразиться в США до 214 миллионов человек. 21 миллион из них необходимо будет госпитализировать, что подорвет национальную систему здравоохранения. В США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и из них только около 90 тысяч предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Однако на данный момент введенный режим чрезвычайной ситуации несколько изменил эти прогнозы в лучшую сторону. И теперь потенциальное количество смертей от коронавируса в США может варьироваться в широких пределах, но, примерно, до 240 тысяч погибших к лету 2020 года.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но так как к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне, то многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.

К примеру, в Калифорнии вирус распространяется медленнее. Это означает, что пик заражений и смертей там придется на апрель, а значит карантинные меры нужно продлевать в этом штате.