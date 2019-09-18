Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена. "Я долго и усердно работал с Робертом. Он отлично справится с работой", - написал Трамп в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в Twitter.
Он также сообщил, что О´Брайен, который станет преемником уволенного ранее Джона Болтона, в настоящее время занимает в Госдепартаменте должность спецпредставителя президента по делам заложников.
I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
Болтон уволен из-за политических разногласий с Трампом
10 сентября Трамп освободил Болтона от должности советника по национальной безопасности. Причиной решения стал ряд политических разногласий между ними, сообщил президент США. "Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал он в Twitter.
Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности 17 месяцев. Он настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы и выступал против контактов с афганскими талибами.
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