Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена. "Я долго и усердно работал с Робертом. Он отлично справится с работой", - написал Трамп в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в Twitter.

Он также сообщил, что О´Брайен, который станет преемником уволенного ранее Джона Болтона, в настоящее время занимает в Госдепартаменте должность спецпредставителя президента по делам заложников.

Болтон уволен из-за политических разногласий с Трампом

10 сентября Трамп освободил Болтона от должности советника по национальной безопасности. Причиной решения стал ряд политических разногласий между ними, сообщил президент США. "Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал он в Twitter.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности 17 месяцев. Он настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы и выступал против контактов с афганскими талибами.