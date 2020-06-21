Президент США Дональд Трамп вновь подверг резкой критике Германию из-за газопровода "Северный поток - 2". Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод", заявил Трамп на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня. "Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

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Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Цель НАТО - добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП к 2024 году. Хотя Германия в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.

Президент США 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп. В настоящий момент в Германии размещено около 35 тысяч солдат и офицеров США.