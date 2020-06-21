aA
Президент США на предвыборной встрече со сторонниками снова раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин, по словам Трампа, платит Москве "миллиарды долларов".
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Президент США Дональд Трамп вновь подверг резкой критике Германию из-за газопровода "Северный поток - 2". Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод", заявил Трамп на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня. "Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.

Статьи по теме:
Столтенберг предостерег НАТО от сокращения расходов на оборону из-за кризиса  (4)
Правительство ФРГ сожалеет о плане США расширить санкции против "Северного потока - 2"  (47)

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Трамп оценил долг ФРГ перед НАТО в 1 трлн долларов

Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Цель НАТО - добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП к 2024 году. Хотя Германия в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.

Президент США 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп. В настоящий момент в Германии размещено около 35 тысяч солдат и офицеров США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Нахождение в обществе может кардинально измениться: Верига планирует новое мобильное приложение (2)

Правительство планирует купить еще одно мобильное...

После укуса клеща житель Паневежиса впал в кому: медики встревожены (70)

В настоящее время наблюдается пик нападения клещей....

Мощный дождь смыл Вильнюс - затоплены улицы, повалены деревья, залит торговый центр (38)

После чрезвычайно жаркой недели Литву смыло ливнем....

Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (90)

"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...

"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (33)

Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....

|Maža didelių žinių kaina