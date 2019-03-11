Трамп намерен запросить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены

Об этом сообщили Reuters официальные лица, знакомые с его бюджетной заявкой на 2020 год.

Это больше чем в шесть раз превышает объем средств, выделенных на проекты, связанные с охраной границ, в этом и предыдущем финансовом году, и на 6 процентов больше, чем собрал Трамп, использовав свои чрезвычайные полномочия ранее в этом году.

Против строительства стены выступают демократы, считая его ненужным и аморальным, и, поскольку они контролируют Палату представителей, маловероятно, что запрос президента будет одобрен Конгрессом.

Напомним, однако, что Сенат контролируют республиканцы.

Бюджетный запрос появится вскоре после ожесточенных споров в Конгрессе по поводу строительства стены, которые привели к пятинедельному частичному закрытию федерального правительства, завершившемуся в январе. Новый раунд этой битвы может начаться в преддверии мрачной триады важных финансовых дат, наступающих этой осенью.

Вне зависимости от того, одобрит ли Конгресс бюджетную заявку Трампа, она позволит ему встроить вопросы безопасности границ в контекст предстоящей президентской предвыборной кампании-2020, в ходе которой Трамп будет добиваться переизбрания.

"Построить стену" было одним из основных обещаний Трампа в ходе первой предвыборной кампании в 2016 году. Лозунг "Завершить стену" уже стал отличительной чертой его кампании за переизбрание, объединяющим призывом, который появляется на транспарантах и плакатах на его предвыборных митингах.

"[Бюджетная заявка] дает президенту возможность говорить, что он выполнил свое обязательство получить оперативный контроль над юго-западной границей", – заявил представитель администрации, выступая на условиях анонимности.

"Мы представили план действий, стратегию и требование завершить работу. Теперь вопрос в том, позволит ли нам Конгресс завершить эту работу", - сказал второй представитель администрации.

Бюджет должен быть принят до 1 октября – начала 2020 финансового года. В противном случае правительство может снова закрыться.

Кроме того, если Конгресс и Белый дом не придут к соглашению об отмене обязательных ограничений на расходы, установленных законом от 2011 года, вступят в силу резкие автоматические сокращения многих программ.

Примерно в то же время Трамп и законодатели должны прийти к соглашению о повышении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта, который может привести к непредсказуемым экономическим последствиям.