Президент США отчетливо указал на необходимость прекратить бесконечную войну, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Сейчас в Афганистане дислоцированы 14 000 американских военнослужащих.
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Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Об этом заявил на заседании некоммерческой организации "Экономический клуб" в Вашингтоне в понедельник, 29 июля, госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

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Военнослужащие США размещены в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 000 американских солдат и офицеров.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" об установлении мира в Афганистане.

Основные темы обсуждений — вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли "настоящего прогресса" в переговорах, подчеркнул Помпео.

Deutsche Welle
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