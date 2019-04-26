Как утверждают собеседники телеканала, Белый дом США уже "ведет интенсивные межведомственные переговоры", чтобы разработать варианты новой сделки. Она может прийти на смену заключенному с РФ Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

Как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями надо осуществлять при участии России и Китая, а также распространить договор на все виды оружия, боеголовок и ракет. В администрации намерены как можно скорее предоставиить президенту возможные варианты заключения сделки, подобной которой не пыталась добиться ни одна из предыдущих администраций США.

Как уточняют представители американской администрации, их цель состоит в том, чтобы "обновить запылившийся договор", а также повысить глобальную безопасность. "Президент хочет, чтобы мы взяли под контроль все это оружие. Мы должны ликвидировать как можно больше вооружений, мы должны стремиться уничтожить целые классы оружия", — добавил один из источников телеканала.

CNN уточняет, что Белый дом США пока не составил график переговоров с Китаем и Россией и даже не поднимал вопроса о заключении нового договора. Также американские власти не торопятся обсуждать продление СНВ-3. "С учетом того, какое оружие создают Россия и Китай, нам нужно обсудить, что мы можем предложить, чтобы обе страны сели за стол переговоров и попытались договориться о лучшей сделке", — отметил один из американских чиновников.

1 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), действовавшего с июня 1988 года. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в невыполнении условий договора: по мнению американской стороны, РФ разрабатывает новое оружие в нарушение Договора о РСМД. Россия все обвинения отрицает, 2 февраля она также объявила о выходе из договора.

6 февраля Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе допустил, что США, сумеют договориться о другом соглашении вместо Договора о РСМД совместно с Китаем и другими странами. Пентагон также подчеркивал, что Вашингтон не заинтересован в новой гонке вооружений.

Позже стало известно, что Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. Ответа со стороны США до сих пор не последовало.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.О нарушении Россией ДРСМД американцы говорят с 2014 года.

2 февраля истек срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 — американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что они не попадают под действие соглашения.