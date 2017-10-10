Администратор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Скотт Прюитт, ранее подвергавший сомнению климатические изменения, заявил, что план Обамы, получивший название "Чистая энергия", был перебором.



Президент Трамп, в свою очередь, отдал ЕРА распоряжение к марту переписать это законодательство.

План "Чистая энергия" предписывает штатам выполнять требования по сокращению выбросов в атмосферу двуокиси углерода в соответствии с уровнем потребляемой этими штатами энергии.

Прюитт заявил, что уже во вторник подпишет указ о свертывании этого плана.

"Война с углем закончена, - сообщил в понедельник администратор ЕРА собравшимся на митинге в городе Хазард, штат Кентукки. - Этот закон на самом деле делил людей на победителей и проигравших, а власть не должна использовать законы для разделения людей на тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл".

Уголь вместо "чистой энергии"?

Ранее Прюитт утверждал, что план "Чистая энергия" заставит штаты отдавать предпочтение возобновляемым источникам на рынке производителей электроэнергии.

В качестве генерального прокурора Оклахомы он принял участие в подаче иска против этого законодательства от имени 27 штатов.



Решением Верховного суда в феврале 2016 года законодательство было оставлено в подвешенном состоянии.

При президенте Обаме EPA заявляло, что план "Чистая энергия" сможет предотвратить приступы астмы у 150 тыс. детей и 6600 преждевременных смертей.

Однако, как следует из сообщений в прессе, узнавшей о черновике предложения об отмене этого законодательства, там ставится под вопрос польза этого закона для здоровья, на которую упирала прошлая администрация.

В этом черновике также предположительно утверждается, что на отмене законодательства о чистой энергии Америка может сэкономить 33 млрд долларов.

По плану "Чистая энергия" штаты должны были изыскать возможность к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 32% по сравнению с уровнем 2005 года.

Отказ от этого плана сильно осложнит выполнение Соединенными Штатами обязательств, принятых в соответствии с Парижским соглашением по климату - международным договором, подписанным президентом Обамой и руководителями еще почти 200 стран мира в 2015 году. Этот договор призван ограничить выбросы в атмосферу парниковых газов и способствовать борьбе с глобальным потеплением.

В июне президент Трамп дал понять, что готов выйти из Парижского соглашения, отказавшись от принятых его предшественником обязательств по защите окружающей среды.

В августе администрация Трампа подала в ООН первое уведомление о своих планах выйти из этого договора.

Впрочем, этот жест был расценен скорее как символический, поскольку ни одна из стран, желающих расторгнуть Парижский договор, не может официально объявить о таком намерении раньше 4 ноября 2019 года.

После этого процесс выхода из договора занимает еще один год, и, стало быть, он не может быть завершен раньше, чем через несколько недель после следующих президентских выборов в США в 2020 году.

Запланированный отказ от плана "Чистая энергия" вызвал негодование среди активистов охраны окружающей среды.

Национальный совет по охране природных ресурсов США (NRDC) даже пригрозил подать на ЕРА в суд в случае, если законодательство будет отозвано, а американская природоохранная организация Сьерра-клуб заявила, что бросит вызов любому новому законодательству, которое не будет соответствовать американским законам по борьбе с загрязнением воздуха.

По словам представительницы Сьерра-клуба Мэри Энн Хитт, администрация Трампа "ставит под угрозу безопасность нашего населения и ясно дает понять, что не намерена защищать наш народ от очень реальной и неминуемой угрозы климатических изменений".