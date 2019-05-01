Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о включении исламистского движения "Братья мусульмане" в список террористических. Трамп обсудил с советниками в сфере безопасности и представителями правительств других стран вопрос о том, следует ли включить "Братьев мусульман" в официальный американский список иностранных террористических организаций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник, 30 апреля, в Вашингтоне. Сам Белый дом продолжает изучение данного вопроса, добавила она.
Включение в черный список США означает введение санкций. Три недели тому назад Трампа посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он подвергает жестким репрессиям исламистов, связанных с "Братьями мусульманами".
История создания движения "Братьев мусульман"
Ас-Сиси пришел к власти в Египте в 2013 году в результате возглавленного им военного путча против президента Мухаммеда Нурси, поддерживавшего контакты с этим исламистским движением. Вскоре после путча "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической организацией.
Движение "Братья мусульмане" было создано в 1928 году в Египте. Это старейшее суннитско-исламистское движение. За свою долгую историю его участники постоянно колебались между насильственной оппозицией и сотрудничеством с властями, между борьбой за создание исламского государства и приверженностью демократии. Влияние "Братьев мусульман" простирается далеко за пределы Египта.
Между тем Иран отверг намерение США объявить "Братьев мусульман" террористическим движением. "У США нет морального права называть других террористическими организациями, и мы отвергаем любые попытки США в данном направлении. США поддерживают самого большого террориста в регионе - Израиль", - заявил в этой связи глава МИД Ирака Мохаммад Джавад Зариф в среду, 1 мая.
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