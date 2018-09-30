Япония, Южная Корея и другие страны должны платить США за военную поддержку, считает Трамп. В случае Южной Кореи, США финансирует около 60 процентов их армии, заявил американский президент.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона. "Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии", - задался вопросом Трамп, выступая перед публикой в Западной Виргинии. "Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - добавил Трамп. В случае Южной Кореи, сказал американский лидер, США финансируют "около 60 процентов их армии".

По словам Трампа, американские генералы сказали ему, что Белый дом платит за эти страны, потому что"они - наши союзники". Однако высшие военные чины не разбираются в финансах, сказал президент США, охарактеризовав ситуацию как "отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку".

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу того, что союзники США по НАТО, в частности, Германия, должны всерьез увеличить свои военные расходы. В июне 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин намерен к 2024 году увеличить расходы на оборону до 1,5 процента ВВП. При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в 2014 году страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 2 процентов в течение 10 лет.

Deutsche Welle
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