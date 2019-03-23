Президент США Дональд Трамп заявил, что если доклад по ”российскому делу” будет направлен против него, то в стране начнутся беспорядки, передает MediaITE.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Трамп отметил, что сумел победить на выборах, и людям не понравится, что его пытаются очернить.

Ранее сообщалось, что заключительный доклад по ”российскому делу” по масштабу может стать одной из серьезных проблем, которые когда-либо встречались на пути американского президента.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Gazeta.ru
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