Трамп отметил, что сумел победить на выборах, и людям не понравится, что его пытаются очернить.
Ранее сообщалось, что заключительный доклад по ”российскому делу” по масштабу может стать одной из серьезных проблем, которые когда-либо встречались на пути американского президента.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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