Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в традиционной рождественской акции для детей "NORAD отслеживает Санту", когда в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому Санта летит с Северного полюса.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей; часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали сам президент и его супруга.

С семилетней Ллойд Коллмэн из Южной Каролины у Трампа состоялся разговор следующего содержания:

- Что собираешься делать на Рождество?

- Думаю, что мы испечем немного печенья, а потом проведем время с друзьями, вот и все.

- Ты просто хорошо проводишь время.

- Да, сэр.

- Ты все еще веришь в Санту?

- Да, сэр.

- Потому что в семь лет это уже на грани, правда?

- Да, сэр.

- Хорошо тебе провести время.

Поначалу все думали, что Трамп разговаривал с мальчиком, однако потом местное издание Post and Courier выложило видео разговора на YouTube.

Как объяснили родители девочки журналистам Post and Courier, ребенок просто не понял значение слова marginal, которое использовал Трамп.

На русский язык это слово в данном контексте можно перевести как "на грани". По всей видимости, Трамп имел в виду, что 7 лет - это предел для того, чтобы верить в Санту.

Как пишет издание, в сочельник семья Коллмэн оставила под елкой печенье с сахарной глазурью и шоколадное молоко для Санты. Наутро угощения исчезли, а под елкой лежал подарок для Ллойд - кукла American Girl.

"Санта все-таки существует", - сказала девочка.

После того как телефонный разговор стал достоянием общественности, пользователи соцсетей обрушились с критикой на Трампа и начали иронизировать над ним, обвиняя президента в том, что он испортил детям Рождество.

Традиция подобных звонков зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон, по которому дети могли звонить Санта-Клаусу.

На самом деле телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).