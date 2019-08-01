Трамп вновь подчеркнул, что победа над "Исламским государством" в целом достигнута, и подтвердил свое стремление вывести американские войска из ряда стран. Вместе с тем он заявил, что вооруженные силы США должны быть самыми сильными на планете.
Трамп подчеркнул успехи своей администрации в укреплении военной мощи США, заявив, что, когда он вступил в должность, дела в военной сфере обстояли хуже. Президент заявил о новых задачах и приоритетах в сегодняшней деятельности военного ведомства – в частности, об обновлении ядерного арсенала и строительстве новых подводных лодок.
Президент затронул и вопрос об отношениях с Китаем. Отметив, что в настоящее время дела в китайской экономике идут не наилучшим образом, Трамп подчеркнул необходимость изменений в торговых отношениях с Пекином. "Мы не можем позволить Китаю делать то, что он делал в последние 25 лет", – сказал он.
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