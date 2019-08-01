Трамп вновь подчеркнул, что победа над "Исламским государством" в целом достигнута, и подтвердил свое стремление вывести американские войска из ряда стран. Вместе с тем он заявил, что вооруженные силы США должны быть самыми сильными на планете.
Трамп подчеркнул успехи своей администрации в укреплении военной мощи США, заявив, что, когда он вступил в должность, дела в военной сфере обстояли хуже. Президент заявил о новых задачах и приоритетах в сегодняшней деятельности военного ведомства – в частности, об обновлении ядерного арсенала и строительстве новых подводных лодок.
Президент затронул и вопрос об отношениях с Китаем. Отметив, что в настоящее время дела в китайской экономике идут не наилучшим образом, Трамп подчеркнул необходимость изменений в торговых отношениях с Пекином. "Мы не можем позволить Китаю делать то, что он делал в последние 25 лет", – сказал он.
Трамп надеется на заключение нового договора по контролю над вооружениями с Москвой
"Я полагаю, что мы заключим с Россией соглашение, с...
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири (2)
Как сообщают в Москве, президент США позвонил...
Зов Припяти: зачем Нацгвардия Украины тренируется в чернобыльской зоне (1)
Во время съемок сюжета в Припяти DW узнала, что...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (1)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (14)
Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...
В начале августа о тепле можно лишь мечтать: погода меняется (2)
Август в Литве начнется с неприятной погоды. После...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (101)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
На учениях в Вильнюсе будут имитировать аварию на БелАЭС: намечается эвакуация жителей (47)
5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения,...