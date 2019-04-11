Трамп: на границу с Мексикой следует направить больше военных

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о необходимости усиления военного присутствия на южной границе, объяснив это тем, что "слишком много опасных людей незаконно проникают в Соединенные Штаты".
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© AFP / Scanpix

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан сегодня сказал журналистам, что он обсуждал вопрос усиления военного присутствия на границе с Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Трамп, который сегодня посетил Техас, обвинил в обострении кризиса на южной границе власти четырех стран: Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Президент заявил, что "эти страны присылают бандитов".

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"Они (могут) убить вас, забрать ваш грузовик... и ограбить ваш дом. Кто, черт побери, может так жить?" – воскликнул президент во время встречи с местными республиканцами и крупными землевладельцами в Сан-Антонио.

В то же время, Дональд Трамп одобрительно отозвался о мексиканцах. Президент заявил, что "люди из Мексики приезжают, помогают в сельском хозяйстве и уезжают, без всяких проблем".

Сегодня утром президент заверил, что он самостоятельно принимает все решения, касающиеся вопросов иммиграционной политики. Трамп сказал об этом в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о роли президентского советника Стивена Миллера в ужесточении позиции администрации по вопросам иммиграции и безопасности на границе.

Ранее в прессе появились публикации, авторы которых предполагали, что Трамп собирается назначить Миллера на пост министра внутренней безопасности вместо Кирстен Нильсен, об отставке которой стало известно в воскресенье.

Трамп одобрительно отозвался о Миллере, назвав его "отличным парнем" и "замечательным человеком", добавив, что "есть только один человек, который управляет (иммиграционной политикой). Знаете, кто это? Это я".

Президент назначил Кевина Макалинана, главу Таможенной и пограничной службы, исполняющим обязанности министра внутренней безопасности. В беседе с репортерами он допустил, что Макалинан может быть назначен на пост главы министерства на постоянной основе.

"Голос Америки"
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