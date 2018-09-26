На странное желание Трампа обойти Россию стороной обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — написала Захарова на страничке в Facebook.

Трамп подчеркнул, что "полагаться на единственного иностранного поставщика энергоносителей значит делать страну уязвимой перед угрозой вымогательства и запугивания". "Поэтому мы приветствуем такие государства, как Польша, за выход из числа участников строительства Балтийского трубопровода ("Северный поток — 2"), чтобы больше не зависеть от России", — сказал президент США на Генассамблее ООН.

Вашингтон настроен на дружбу с КНДР…

Дональд Трамп снова заявил, что подготовка к его новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется. В качестве дружественных жестов со стороны Северной Кореи, которые позволили вернуться к переговорам, Трамп назвал отказ от ядерных испытаний и передача Вашингтону останков американцев, погибших в годы Корейской войны.

"Мы находимся в процессе подготовки встречи с (лидером) Северной Кореи, — сказал Трамп перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. — Лидер Ким Чен Ын работал с нами, мы достигли огромного прогресса (по ядерному разоружению), гораздо большего, чем понимают СМИ. У нас сложились действительно хорошие отношения".

По мнению Трампа, Пхеньян демонстрирует стремление к сближениюс США. "Как вы знаете, (Северная Корея) не проводила испытаний: не было ядерных тестов, не было запусков ракет. Кроме того, мы вернули заключенных и останки наших великих героев — этот процесс уже начался, будут переправлены еще больше (останков) в ближайшем будущем", — добавил президент.

Вместе с тем Трамп сказал, что санкции в отношении КНДР будут сохраняться до тех пор, пока КНДР окончательно не откажется от ядерного оружия. "Мы наладили взаимодействие с Северной Кореей с целью заменить призрак конфликта на смелый и новый шаг к миру… Санкции будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация (Корейского полуострова)", — отметил президент США.

В понедельник Трамп сообщил о том, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

По поводу политики США в мире Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не собирается учить другие страны, как правильно себя вести. "США не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы только просим, чтобы вы в ответ уважали наш суверенитет", — приводит "Интерфакс" слова американского президента.

…и вражду с Ираном и КНР

Трамп призвал мировое сообщество поддержать идею блокады Ирана. "США призывают другие нации изолировать иранский режим до тех пор, пока Иран продолжает свою агрессивную политику", — подчеркнул американский президент.

По его словам, "иранские лидеры сеют хаос, смерть и уничтожение, не уважают своих соседей, их границы и суверенные права государств". Трамп также утверждал, что Тегеран проводит на Ближнем Востоке политику "агрессии и экспансии" и использует ресурсы других государств для собственного обогащения. Именно поэтому, по словам президента США, многие страны Ближнего Востока поддержали решение Вашингтона выйти из сделки по иранскому атому.

По словам Трампа, США "работают со странами, которые импортируют необработанную нефть из Ирана, чтобы значительно снизить эти закупки".

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

Президент США заявил, что "система мировой торговли нуждается в серьезных изменениях". По его словам, Вашингтон стремится избавиться от дефицита в торговле с другими странами, которые "многие годы использовали США".

Американский лидер также отметил, что США больше не позволят своим гражданам терять работу из-за сокращений в связи с нечестными торговыми практиками других стран. "Америка никогда не будет извиняться за то, что защищает своих граждан", — сказал хозяин Белого дома.

В понедельник вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 млрд долларов.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 млрд долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и 16 млрд долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Трампа раздражают "ужасные" нефтяные цены и социализм

Дональд Трамп выразил недовольство экспортерами нефти. "Страны ОПЕК, как обычно, обирают весь остальной мир. И мне это не нравится, никому это не должно нравиться. Мы защищаем многие из этих стран бесплатно, а в обмен от них получаем высокие цены на нефть. Это нехорошо. Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены и начали их снижать", — заявил президент США, который уже не раз обвинял картель в завышении цен. По его словам, страны ОПЕК должны отныне вносить вклад в обеспечение безопасности.

"Мы не намерены долго мириться с этим ужасными ценами", — заключил президент США.

Трамп раскритиковал и социалистическую форму государственного устройства, которая "нежизнеспособна и несет угрозу другим". "Практически везде социализм или коммунизм приносил с собой страдания, порочность и упадок. Все страны должны противодействовать социализму", — сказал американский президент. — Мы наблюдаем трагедию людей, к примеру, в Венесуэле. Более 2 млн человек бежали от режима социалиста Николаса Мадуро".

По словам Трампа, "не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире". "На сегодняшний день социализм обанкротил нацию, некогда богатую нефтью, и привел население страны к бедности", — добавил президент. Он призвал оказать помощь в "восстановлении демократии" в Венесуэле.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против шести физических лиц и трех компаний в Венесуэле. В частности, в санкционный список попали жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Патриотизму — да, глобализму — нет

По словам президента США, реформы требуют и международные структуры. "Мы вышли из Совета по правам человека (ООН) и мы не вернемся в него до тех пор, пока не будет проведена настоящая реформа. По тем же причинам Соединенные Штаты не будут поддерживать и признавать Международный уголовный суд (МУС). В отношении Америки у МУС нет юрисдикции, прав и полномочий, — сказал Трамп. — Мы никогда не сдадим американский суверенитет неизбранным и подотчетным мировым бюрократиям. США управляются американцами. Мы отвергаем идеологию глобализма, и мы поддерживаем доктрину патриотизма. По всему миру государства должны бороться против угроз своему суверенитету — причем не только правительств государств мира, но также и против новых форм сдерживания и доминирования".

По словам Трампа, постпред США при ООН Никки Хейли "предложила четкую повестку для реформ, но, несмотря на регулярные, повторяющиеся предупреждения, абсолютно ничего не было предпринято".

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в июне 2018 года на фоне критики со стороны организации в адрес Израиля в связи со столкновениями на границе сектора Газа с агрессивными палестинскими протестующими.

10 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если суд будет проводить расследования в отношении США и Израиля.

По словам Дональда Трампа, на Ближнем Востоке ряд арабских государств стали важным стабилизирующим фактором. "ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар пообещали выделить миллиарды долларов на помощь народам Сирии и Йемена. Они также стремятся к окончанию ужасной гражданской войны в Йемене, — сказал он. — В конечном счете дело каждой страны региона — решить, какое будущее они хотят для себя и своих детей. По этой причине Соединенные Штаты работают со странами Персидского залива, в том числе с Иорданией и Египтом, чтобы сформировать региональный стратегический альянс, с помощью которого ближневосточные государства смогли бы способствовать процветанию, стабильности и безопасности у себя в регионе".

Он также напомнил, что после его визита в Саудовскую Аравию в прошлом году "страны Персидского залива открыли новый центр по борьбе с финансированием терроризма". По его словам, с тех пор страны региона "берут на себя больше ответственности в деле борьбы против террора и экстремизма".