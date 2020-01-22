Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан Беларуси и Киргизии

Президент США Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты, еще семью государствами. Среди них Беларусь и Киргизия. Об этом во вторник, 21 января, сообщают издания Politico и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме. Сам Трамп подтвердил, что рассматривает возможность расширить список стран, в отношении которых введены ограничения, но не привел больше никаких подробностей.
По данным Politico, в список стран входят Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Список не окончательный и еще может быть изменен. Окончательная редакция будет объявлена в понедельник, 27 января. Источники в Белом доме сообщают, что вместо полного запрета на въезд в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз или определенных категорий населения.
В январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире. Позднее Верховный суд США подтвердил право Трампа издавать подобные указы. В частности, суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности.
В администрации Трампа, судя по публикации Politico, воспринимают указ как успешную акцию по повышению уровня безопасности в государстве и в мире в целом.
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