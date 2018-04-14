Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку по объектам в Сирии: "Безупречно исполненный удар прошлой ночью... Миссия выполнена!"
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Глава Белого дома использовал для комментариев свой аккаунт в Twitter. Он поблагодарил Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных Вооруженных сил". "Лучшего результата нельзя себе представить", - подчеркнул Трамп.

Президент также выразил гордость и за американских военных и посулил, что после выделения дополнительных "миллиардов долларов утвержденных ассигнований" США получат лучшую армию в истории государства. "Ничего и никого даже близко не будет", - заявил Трамп.

Пентагон позже поделился впечатлениями военных от удара. В пресс-релизе, который цитирует Reuters, объявлено, что благодаря атаке "химическая программа Сирии отброшена назад на годы". Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были "точными, исчерпывающими и эффективными". Все цели были поражены, а сирийский режим получил "ясный и недвумысленный сигнал".

В ночь на субботу Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

NEWSru.com
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