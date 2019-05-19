Трамп менее радикален в вопросе о ограничении абортов, чем законодатели консервативных штатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что, будучи противником абортов, он занимает менее радикальную позицию, чем положения некоторых законов об ограничении абортов, принятых легислатурами консервативных штатов в последние дни.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

В серии твитов, опубликованных вечером в субботу, Трамп охарактеризовал себя, как "решительного" противника абортов, но заявил, что считает их допустимыми в трех случаях: когда женщина оказывается беременной в результате изнасилования или инцеста, а также если жизнь матери подвергается опасности.

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Позиция президента не столь радикальна, как положения законов, принятых в Алабаме, Джорджии и Миссури, однако он не может контролировать законотворческую деятельность штатов.

Алабама запретила практически все аборты, приняв самый строгий закон в этой сфере в стране. Законодатели допустили исключения только в случаях угрозы здоровью матери или "смертельных аномалий" плода, из-за которых он вряд ли выживет вне матки.

Закон Джорджии запрещает аборты после того как врач сможет обнаружить сердцебиение плода, а законопроект Миссури, который, вероятно, будет подписан губернатором, запрещает аборты с восьмой недели беременности.

Двадцать лет назад, задолго до того, как он включился в политику Республиканской партии и согласился с ее неприятием абортов, Трамп называл себя сторонником права на аборт, оставляя решение о прерывании беременности за женщиной.

В своих твитах Трамп заявил, что его нынешняя позиция совпадает с взглядами консервативного республиканского президента Рональда Рейгана, которые он выражал в 1980-х, хотя в действительности Рейган считал аборт допустимым только в том случае, если нерожденный ребенок угрожал жизни матери.

Многие законодатели штатов, выступающие против абортов и проголосовавшие за новые ограничения, а также губернаторы, подписавшие эти законы, говорят, что они ожидают судебных разбирательств и предполагают, что сначала федеральные суды объявят их неконституционными, опираясь на историческое решение Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" (1973 год), легализовавшего аборты по всей стране.

Однако активисты – противники абортов надеются, что юридические споры вокруг этих законов в ближайшие месяцы дойдут до Верховного суда и что консервативное большинство в высшей судебной инстанции, включая назначенных Трампом судей Нила Горсача и Бретта Кавано, отменит решение суда 46-летней давности. В этом случае суд, возможно, оставит на усмотрение штатов вопрос о допустимости абортов, в результате чего они станут законными в одних штатах и нелегальными в других.

Трамп заявил, что назначение им "двух замечательных новых судей Верховного суда" и 105 "прекрасных новых федеральных судей (дальше будет намного больше)" поддержит его позицию в отношении "права на жизнь".


"Радикальные левые с их абортами на поздней стадии (и еще хуже) потерпят крах в этом вопросе. Мы должны держаться вместе и победить ради жизни в 2020 году. Если мы проявим глупость и не объединимся как один, все наши достижения ради жизни, завоеванные с таким трудом, могут быстро исчезнуть!"


Многие из почти 20 потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии, которые хотят бросить вызов Трампу на выборах в ноябре 2020 года, осудили штаты, принявшие законы об ограничении абортов, подтвердив свою поддержку решения по делу "Роу против Уэйда".

По официальным данным правительства, с 1973 года в США было произведено более 50 миллионов абортов. Пик пришелся на 1990 год, когда было сделано более 1,4 миллиона абортов. Затем этот показатель начал в целом снижаться и теперь составляет менее миллиона абортов в год.

"Голос Америки"

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Трамп менее радикален в вопросе о ограничении абортов, чем законодатели консервативных штатов

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