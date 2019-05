Трамп менее радикален в вопросе о ограничении абортов, чем законодатели консервативных штатов

В серии твитов, опубликованных вечером в субботу, Трамп охарактеризовал себя, как "решительного" противника абортов, но заявил, что считает их допустимыми в трех случаях: когда женщина оказывается беременной в результате изнасилования или инцеста, а также если жизнь матери подвергается опасности.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019 г.



Позиция президента не столь радикальна, как положения законов, принятых в Алабаме, Джорджии и Миссури, однако он не может контролировать законотворческую деятельность штатов.

Алабама запретила практически все аборты, приняв самый строгий закон в этой сфере в стране. Законодатели допустили исключения только в случаях угрозы здоровью матери или "смертельных аномалий" плода, из-за которых он вряд ли выживет вне матки.

Закон Джорджии запрещает аборты после того как врач сможет обнаружить сердцебиение плода, а законопроект Миссури, который, вероятно, будет подписан губернатором, запрещает аборты с восьмой недели беременности.

Двадцать лет назад, задолго до того, как он включился в политику Республиканской партии и согласился с ее неприятием абортов, Трамп называл себя сторонником права на аборт, оставляя решение о прерывании беременности за женщиной.

В своих твитах Трамп заявил, что его нынешняя позиция совпадает с взглядами консервативного республиканского президента Рональда Рейгана, которые он выражал в 1980-х, хотя в действительности Рейган считал аборт допустимым только в том случае, если нерожденный ребенок угрожал жизни матери.

Многие законодатели штатов, выступающие против абортов и проголосовавшие за новые ограничения, а также губернаторы, подписавшие эти законы, говорят, что они ожидают судебных разбирательств и предполагают, что сначала федеральные суды объявят их неконституционными, опираясь на историческое решение Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" (1973 год), легализовавшего аборты по всей стране.

Однако активисты – противники абортов надеются, что юридические споры вокруг этих законов в ближайшие месяцы дойдут до Верховного суда и что консервативное большинство в высшей судебной инстанции, включая назначенных Трампом судей Нила Горсача и Бретта Кавано, отменит решение суда 46-летней давности. В этом случае суд, возможно, оставит на усмотрение штатов вопрос о допустимости абортов, в результате чего они станут законными в одних штатах и нелегальными в других.

Трамп заявил, что назначение им "двух замечательных новых судей Верховного суда" и 105 "прекрасных новых федеральных судей (дальше будет намного больше)" поддержит его позицию в отношении "права на жизнь".

"Радикальные левые с их абортами на поздней стадии (и еще хуже) потерпят крах в этом вопросе. Мы должны держаться вместе и победить ради жизни в 2020 году. Если мы проявим глупость и не объединимся как один, все наши достижения ради жизни, завоеванные с таким трудом, могут быстро исчезнуть!"

....Federal Judges (many more to come), two great new Supreme Court Justices, the Mexico City Policy, and a whole new & positive attitude about the Right to Life. The Radical Left, with late term abortion (and worse), is imploding on this issue. We must stick together and Win.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019 г.



Многие из почти 20 потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии, которые хотят бросить вызов Трампу на выборах в ноябре 2020 года, осудили штаты, принявшие законы об ограничении абортов, подтвердив свою поддержку решения по делу "Роу против Уэйда".

По официальным данным правительства, с 1973 года в США было произведено более 50 миллионов абортов. Пик пришелся на 1990 год, когда было сделано более 1,4 миллиона абортов. Затем этот показатель начал в целом снижаться и теперь составляет менее миллиона абортов в год.