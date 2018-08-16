В среду на брифинге глава пресс-службы Белого дома Сара Хакаби Сандерс озвучила заявление президента Дональда Трампа об отзыве допуска к секретной информации, имеющегося у экс-директора ЦРУ Джона Бренанна. Президент обвинил Бреннана в том, что тот использует доступ к секретным документам с целью "сеять раскол и хаос" в отношении политики нынешней американской администрации.
Johnas Brennanas
© AFP / Scanpix

"Исторически, – зачитала Сара Сандерс текст заявления президента США, – бывшим главам разведывательных и правоохранительных агентств позволяется иметь допуск к секретной информации и после (окончания) их государственной службы, чтобы они могли консультировать своих преемников относительно тех вопросов, по которым они могут обладать особыми знаниями, а также из соображений профессионального уважения (к ним). Ни одно из этих объяснений не оправдывает того, чтобы у г-на Бреннана оставался допуск к секретной информации".

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"Во-первых, – сказано далее в заявлении президента Трампа, – в моей администрации на данном этапе любую выгоду, которую высокопоставленные официальные лица могли бы получить от консультаций с г-ном Бреннаном, теперь перевешивает тот риск, который несут его сумасбродное поведение и поступки.

Во-вторых, это поведение и поступки бросают вызов и выходят далеко за пределы любого профессионального уважения, которое ему могло бы быть оказано. Г-н Бреннан и ранее совершал поступки, которые ставят под сомнение его объективность и авторитет. Например, в 2014 году он отказался признать перед членами Конгресса тот факт, что находящиеся в его подчинении сотрудники ЦРУ, в нарушение протокола, просматривали файлы работников аппарата Конгресса. Он заявил членам Совета по международным делам, что ЦРУ никогда бы так не поступило. Однако, генеральный ревизор ЦРУ сказал прямо противоположное, придя к неопровержимому выводу о том, что сотрудники разведслужбы действительно имели необоснованный доступ к файлам работников аппарата Конгресса".

Кроме того, Сандерс сообщила журналистам, что проводится оценка допуска к секретам других бывших высокопоставленных чиновников. Среди них – экс-директор ФБР Джеймс Коми и экс-глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Голос Америки
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