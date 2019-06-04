"Тот юный механик была будущая королева – великая, великая женщина!", – сказал Трамп о Елизавете Второй в ходе данного в его честь пышного государственного банкета в Букингемском дворце, имея в виду вклад Ее Величества – а тогда, принцессы – в усилия британцев в ходе Второй мировой войны.

Президент имел в виду эпизод, имевший место во время войны, когда будущая королева не только участвовала в патриотических радиопрограммах, но и выучилась на механика, чтобы помогать фронту.

"В том великом походе узы, связывающие наши нации, были скреплены навечно, – добавил глава Белого дома. – Чествуя нашу общую победу и [ее] наследие, мы подтверждаем общие ценности, которые будут связывать нас и в далеком будущем: свободу, суверенитет, самоопределение, законность и опору на права, дарованные нам Всевышним".

"Сегодня, – сказала королева Елизавета в ответном тосте, – мы отмечаем [существование] альянса, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на десятилетия, и который, я верю, сохранится на многие годы".

Ранее в понедельник, после неформального полдника четы Трампов с королевой Елизаветой, автокортеж с высокими американскими гостями отправился по улицам британской столицы, украшенным по этому случаю флагами двух государств, в Вестминстерское аббатство, где президент Трамп и сын королевы – принц Чарльз – возложили венки к Могиле неизвестного солдата, в память о подвигах британских и американских солдат, погибших 75 лет назад при высадке в Нормандии. Затем, Дональд и Мелания Трамп были приглашены на чай в лондонскую резиденцию принца Уэльского и его супруги – герцогини Корнуолльской Камиллы.

Главным же событием дня стал церемониальный банкет в честь высоких гостей, который проводился по старинному этикету, лишь с некоторыми изменениями, внесенными по требованию времени.

На банкете в Букингемском дворце Ее Величество, помимо Чарльза и Камиллы, сопровождали ее супруг – принц Филип, и их внук принц Уильям с супругой – герцогиней Кембриджской Кейт.

С американской стороны с четой Трампов на банкет прибыли четверо взрослых детей президента: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Эрик Трамп с женой Ларой, и Тиффани Трамп.

От внимания присутствующих не ускользнуло отсутствие на банкете герцогини Сассекской Меган – родившейся в США супруги второго королевского внука – принца Гарри. Кто-то из прессы объяснил ее отсутствие заботой о первенце – сыне Арчи, появившемся на свет 6 мая, а кто-то – тем, что герцогиня Меган (в девичестве Маркл) открыто критиковала Дональда Трампа в ходе его президентской кампании.

В программе визита Дональда Трампа в Лондон еще остается встреча во вторник с Терезой Мэй, которая в этом месяце складывает с себя полномочия премьер-министра Великобритании. Судя по всему, американский лидер надеется достичь с Мэй договоренности по поводу "очень крупного торгового соглашения", о котором он упомянул в беседе с журналистами перед отлетом из США.

В то же время, как сообщает агентство "Рейтер", Тереза Мэй, в беседе с главой Белого дома, намерена отстаивать "свободные, справедливые и открытые" торговые отношения Своединенного Королевства с США.

Ожидается, что, по итогам встречи во вторник, премьер-министр Мэй и президент Трамп дадут совместную пресс-конференцию.