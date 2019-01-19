Накануне, как сообщило издание Buzzfeed, Коэн заявил, что получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве, чтобы скрыть роль миллиардера в проекте. Он также рассказал, что заплатил главе небольшой технологической компании в 2015 году, чтобы подстроить данные онлайн-опросов в интересах Трампа.
"Он лжет, чтобы сократить свой тюремный срок!" - написал Д.Трамп в пятницу в Twitter.
Два спецкомитета Палаты представителей США, находящиеся под контролем демократов, теперь могут провести расследование данных сообщений. Так, глава комитета по делам разведки палаты представителей Адам Шифф уже пообещал, что в комитете проведут проверку. Конгрессмен Джерри Надлер, возглавляющий юридический комитет палаты представителей, также пообещал разобраться в ситуации.
"Приказывать своему сотруднику солгать конгрессу - это федеральное преступление. Работа юридического комитета состоит в том, чтобы добраться до сути, и мы это сделаем", - написал Надлер в Twitter.
Конгрессмен из Техаса Джоакин Кастро заявил, что если сообщение Buzzfeed правда, то Трампу следует уйти в отставку или же он подвергнется импичменту.
Ранее Коэн в рамках расследования спецпрокурора Мюллера согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно своих контактов с россиянами.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этого занимается спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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