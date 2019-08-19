Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, на выборах 2020 года кандидатом в вице-президенты вновь станет Майк Пенс.
Donaldas Trumpas, Mike'as Pence'as
© Reuters/Scanpix

Беседуя с журналистами, президент США отметил, что не ожидает рецессии. При этом он подчеркнул, что сокращение налогов увеличило количество денег, находящихся на руках у потребителей.

Ранее в воскресенье предположения о том, что экономический рост в стране может оказаться неустойчивым, отвергли представители Белого дома. По их словам, они не видят существенного риска рецессии, несмотря на волатильность на глобальных фондовых рынках в последнюю неделю.

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Они также отметили, что торговая война с Китаем не нанесет ущерба США.

"Никакой рецессии не предвидится", – заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, выступая на телеканале Fox News в воскресенье.

"У нас самая сильная экономика в мире, и деньги идут сюда благодаря нашему фондовому рынку. Они также идут сюда в погоне за доходами на наших рынках облигаций", – заявил советник Белого дома по торговле Питер Наварро, выступая в программе "На этой неделе" на канале АВС.

"Голос Америки"
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