Президент США Дональд Трамп в конфликте с Twitter уже в четверг, 28 мая, издаст специальный указ о социальных сетях, сообщила представитель Белого дома журналистам во время перелета в Вашингтон с мыса Канаверал во Флориде. Подробности готовящегося документа пока неизвестны. Ранее Трамп пригрозил ввести регулирование соцсетей или даже закрыть их за "подавление консервативных мнений".

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Пока неясно, на каких правовых основаниях возможно подобное регулирование соцсетей. Конфликт возник из-за того, что 26 мая соцсеть Twitter, которой Трамп отдает предпочтение, впервые подвергла твит президента проверке. В этом твите Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов. Twitter классифицировал это сообщение как вводящее в заблуждение. После этого президент обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

"Несоразмерная реакция"

Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг назвал несоразмерной реакцию Трампа в конфликте с Twitter. "Реагировать на проверку введением цензуры – несоразмерная реакция администрация, которая испытывает обеспокоенность по поводу цензуры", - отметил он. "Я еще не понял, что задумала администрация. Однако, в целом, мне представляется неправильным, если правительство подвергает цензуре какую-либо платформу, поскольку оно обеспокоено цензурой", - добавил он.

Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.