Трамп из-за урагана ввел режим ЧС в Техасе

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 июля, ввел в штате Техас режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением первого сформировавшегося над Атлантикой в этом сезоне урагана "Ханна". Данное распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи на местном уровне.
Кроме того, оно позволило Министерству внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к координации усилий по преодолению последствий стихийного бедствия. Эти действия осуществляются в соответствии с разделом V закона Роберта Стаффорда об оказании помощи в случае стихийных бедствий и ЧС и направлены на спасение жизней и имущества, а также на обеспечение здоровья и безопасности населения.
FEMA & President Trump have already approved the Texas request relief from #HurricaneHanna.
FEMA is providing reimbursement for mass care, evacuation & shelter support at 75% federal funding.
We will keep our local committees safe & help them rebuild.https://t.co/fV2FVVuWuY— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 26, 2020
Губернатор обратился за помощью
Ранее к президенту Дональду Трампу с просьбой задействовать его полномочия обратился губернатор Техаса Грег Эбботт. Он сообщил о бедственном положении в 32 округах штата. По его словам, Национальная гвардия США задействовала для эвакуации суда, используемые при резком подъеме уровня воды, спасательные катера, вертолеты, а также перебросила для помощи местным жителям медицинские бригады.
Как передало агентство Reuters, в результате мощных ветров оказались опрокинуты минимум три 18-колесных грузовиков и жилой автофургон, из-за чего пришлось перекрыть участки шоссе в районе Сариты близ границы с Мексикой.
На юге Техаса из-за выпадения свыше 30 см осадков подтоплены дороги, реки вышли из берегов. В районе Порт-Мэнсфилда вырвало с корнем множество деревьев, с ряда домов сорвало крыши.
По данным Национального центра США по предупреждению об ураганах, "Ханна" оказался над сушей в районе барьерного острова Падре, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи.
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