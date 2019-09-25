Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп вновь перечислил основные постулаты своей внутренней и внешней политики. В частности, американский лидер заявил, что будущее принадлежит не глобалистам, но тем, кто защищает своих граждан и уважает своих соседей. По словам Трампа, мудрые государственные лидеры ставят на первое место будущее своей страны и своего собственного народа.
D. Trumpas Jungtinėse Tautose
© Reuters / Scanpix

При этом президент попытался оправдать свою жесткую иммиграционную политику и призвал другие страны следовать ей. Американский лидер, в частности, заявил, что неконтролируемая миграция и открытые границы угрожают суверенитету и безопасности всех наций.

ВТО нуждается в реформировании

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Президент США традиционно атаковал "несправедливые методы торговли" Китая, который, по его словам "принял экономическую модель, зависимую от массивных рыночных барьеров, мощных государственных субсидии, валютных манипуляций... принудительной передачи технологий и хищении интеллектуальной собственности, а также коммерческих тайн в широком масштабе".

При этом Всемирная торговая организация, которая, как заявил Трамп, нуждается в радикальных реформах, много лет мирилась с нарушениями в торговой политике Пекина, а иногда даже поощряла их. Трамп призвал ВТО лишить Китай статуса развивающейся страны. В то же время американский президент выразил надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут прийти к соглашению и урегулировать свои торговые противоречия.

Трамп призвал усилить давление на Иран

Президент США впрямую обвинил Иран в недавних атаках на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии и призвал мировых лидеров усилить экономическое давление на Тегеран. "Все нации обязаны действовать. Ни одно ответственное правительство не должно субсидировать иранскую жажду крови. Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции сняты не будут. Они будут усиливаться", - заявил Трамп.

Кубинская марионетка

С трибуны ООН американский президент назвал главу Венесуэлы "кубинской марионеткой, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от собственного народа". Трамп заявил, что американские власти внимательно следят за ситуацией в Венесуэле. Мы дождемся того дня, когда будет восстановлена демократия, когда Венесуэла станет свободной и когда свобода восторжествует во всем этом полушарии", - сказал он.

Deutsche Welle
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