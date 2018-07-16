Первый за полтора года президентства Трампа полномасштабный российско-американский саммит проходит в столице Финляндии.

По словам Путина, Трамп затронул вопрос о вмешательстве российских государственных структур в выборы президента в США.

"Российское государство никогда не вмешивалось и не собиралось вмешиваться во внутренние дела США, в том числе в избирательный процесс", - заявил Владимир Путин.

За два дня до саммита в Хельсинки спецпрокурор США Мюллер назвал имена 12 российских офицеров, обвиняемых во вмешательстве в американские президентские выборы.

"Пора размораживать"

"Пора размораживать российско-американские связи", - сказал Путин о контактах бизнесменов и граждан. "Мы хорошо поговорили с президентом Трампом, стали лучше понимать друг друга, и я Дональду за это благодарен", - сказал он.

Российско-американские отношения никогда не были хуже, но за четыре часа с начала встречи это изменилось, сказал со своей стороны Дональд Трамп. В унисон с Путиным он назвал их переговоры прямыми, открытыми и глубоко плодотворными.

Американский президент упомянул успешное проведение чемпионата мира по футболу в России и хорошую игру российской сборной. Комментируя свои недавние слова о Путине как о сопернике Трамп заявил, что, по его мнению, это был комплимент.

И Путин, и Трамп специально подчеркнули пункт о сотрудничестве спецслужб двух стран - Трамп привел в пример сотрудничество в раскрытии теракта в Санкт-Петербурге. Президенты сошлись во мнении, что им нужно встречаться чаще.

Отвечая на очередной вопрос о возможном сговоре команды Трампа с российскими властями перед выборами, Путин еще раз назвал эту версию полным бредом. Открытые симпатии российских государственных СМИ и общества к Трампу как к кандидату в президенты он объяснил тем, что тот обещал наладить отношения с Россией.

"Никому нельзя верить! С чего вы взяли, что я доверяю президенту Трампу, а я доверяю ему?" - сказал Путин, пояснив, что его задача - отстаивать интересы России, а задача Трампа - бороться за интересы США, но страны могут сотрудничать по вопросам, где их интересы сходятся.

В обмен на помощь в расследовании возможного вмешательства России в выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер (Путин его дважды назвал "Миллером") президент России ждет, что американская сторона проведет допросы представителей спецслужб США по делу Hermitage Capital (с которого началось дело Магнитского) с присутствием российских следователей.

"Хорошее начало"

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки была назначена на 13:00, однако кортеж президента США заехал во двор президентского дворца примерно в два часа дня. Путин приехал туда на своем новом лимузине "Кортеж" чуть раньше. Американский президент приехал из гостиницы, а российский - из аэропорта.

Побеседовав наедине с президентом России Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп сказал, что это хорошее начало.

После примерно двухчасовой беседы тет-а-тет президенты перешли к расширенной встрече с участием помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, госсекретаря США, экс-директора ЦРУ Майка Помпео и специального помощника Трампа по европейским и российским делам Фионы Хилл (англичанки по происхождению).

Другой экс-директор ЦРУ - уволенный Трампом Джон Бреннан - в "Твиттере" задался вопросом, зачем была нужна встреча Трампа с Путиным наедине и что они могут утаить от Болтона, Помпео и других.

О том, что 16 июля в Хельсинки пройдет саммит с участием президентов России и США, было объявлено после визита в Москву советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Согласно расписанию, указанному в мобильном приложении #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов, встреча Путина и Трампа продлится примерно три часа с учетом совместной пресс-конференции.

МИД Финляндии ранее уточнял, что Путин и Трамп встретятся в президентском дворце, где их официально поприветствует Саули Ниинистё, а затем проследуют в Готический зал для беседы тет-а-тет. После этого в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате, а затем - совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце.

В 16:30, согласно графику, Путин должен встретиться с президентом Финляндии Ниинистё. Встреча Трампа с Ниинистё прошла ранее утром.

Как сообщил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подписания совместного заявления по итогам встречи не планируется. Тем не менее, пресс-конференция может быть "весьма информативной для армии журналистов", отметил представитель Кремля.

"Какое-либо заявление не планируется, это, собственно, и не является обязательным атрибутом подобных встреч. Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию, там они и выступят с заявлениями, только устными", - уточнил Песков.

В пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что лидеры двух стран не планируют принимать итоговых документов на встрече, но могут дать соответствующие поручения своим делегациям.

По информации газеты "Коммерсант", ранее российская сторона передала американской проект совместного заявления по итогам саммита. По словам источников издания в госструктурах США, Вашингтон был готов взять его за основу, однако американской стороне важно, чтобы в заявлении была отражена озабоченность Белого дома по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Новые обвинения Мюллера

13 июля офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул новые обвинения в рамках расследования вмешательства в американские выборы.

12 сотрудников двух подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ) обвинили в многоуровневом взломе компьютерных систем, а также краже документов и личных данных.

На следующий день на телеканале Си-би-эс вышло интервью с Трампом, в котором тот заявил, что едет на встречу с Путиным "с низкими ожиданиями".

На вопрос, будет ли он просить у Путина экстрадиции подозреваемых во вмешательстве в американские выборы, Трамп ответил, что еще не думал об этом.

"Я мог бы. Я об этом не думал. Но я, конечно, спрошу про это", - сказал Трамп.