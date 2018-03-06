Лидеры США и Великобритании также осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы, сообщает Gazeta.ru.
Трамп и Мэй коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили высказывания президента РФ. Они убеждены, что заявления Путина о межконтинентальных баллистических ракетах отрицательно скажутся на международных усилиях в сфере контроля над вооружениями.
Как сообщалось, Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию сообщил, что в России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". По его словам, новая МБР будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны" (ПРО).
Глава РФ утверждает, что ракета не имеет ограничений по дальности полета. В качестве визуального сопровождения выступления президента на экранах был показан запуск МБР "Сармат", который будет принят на вооружение в 2019-2020 годах. "Сармат" сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюс.
МБР РС-28 "Сармат" заменят стратегическую ракету предыдущего поколения РС-20В "Воевода" в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Красноярском крае и Оренбургской области. МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева в Челябинской области, ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе.
По данным Минобороны РФ, всего на реализацию нынешней государственной программы вооружений (ГПВ-2027) предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 — на закупки, ремонт и разработку вооружения и военной техники. Еще 1 трлн рублей предусмотрен на создание инфраструктуры для поступающей в войска техники. Такие расходы заложены впервые в истории РФ.
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