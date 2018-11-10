Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление европейского участия в НАТО. "Несправедливо, что европейскую безопасность сегодня обеспечивают только Соединенные Штаты", - заявил Макрон на встрече с американским коллегой в Париже в субботу, 10 ноября, и призвал европейцев брать на себя больше ответственности в оборонной сфере.

"Когда президент Трамп хочет защитить один из штатов США, он не просит о финансировании Францию, Германию или какое-либо другое правительство в Европе", указал далее французский президент.

Трамп выступает за "сильную Европу"

В свою очередь Дональд Трамп по прибытии в Елисейский дворец в очередной раз повторил свои требования к европейцам, касающиеся обеспечения безопасности на континенте. По словам Трампа, он выступает за "сильную Европу" и хочет помочь в этом европейским союзникам, но европейцы должны увеличить свои расходы на оборону в соответствии с требованиями НАТО

Накануне визита в Париж Трамп назвал слова Макрона о необходимости собственной армии Евросоюза "очень оскорбительными". "Возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США", - написал он в своем микроблоге Twitter. 6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

Президенты заявили о дружбе

На встрече Трамп и Макрон также обсудили ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Они сошлись во мнениях о том, что Эр-Рияд должен предоставить дальнейшие детали преступления, пишет Reuters, ссылаясь на источник в администрации Макрона. Кроме того, президенты заявили о необходимости не допустить дальнейшую дестабилизацию на Ближнем Востоке после скандала, связанного с убийством Хашогги.

Как отмечает агентство AFP, во время встречи с Трампом Макрон попытался сгладить возникшие ранее противоречия. Он пообещал приложить усилия к тому, чтобы европейские страны увеличивали расходы на оборону и, положив руку на колено Трампа, назвал его "мой друг". Агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце пишет, что переговоры были "очень конструктивными". По словам собеседника агентства, Трамп заявил на встрече с Макроном, что отношения между ними "гораздо более близкие, чем кажется".

Трамп и его супруга Мелания прибыли во Францию с двухдневным визитом. 11 ноября они будут присутствовать на памятных мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Франция ожидает прибытия делегаций из 98 стран. Ранее на этот же день планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, но знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.