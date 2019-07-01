Трамп и Ким Чен Ын договорились о продолжении переговоров

Пожав руку Ким Чен Ыну в пограничной деревне Пханмунджом, Трамп пересек военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. После этого Ким Чен Ын и Трамп пересекли границу вновь и оказались в Южной Корее.

"Рад новой встрече с вами, – сказал Ким Чен Ын Трампу. – Никогда не думал, что увижу вас в этом месте".

"Возможность пересечь границу была большой честью", – сказал Трамп, пригласивший северокорейского лидера посетить США для очередной встречи.

В субботу Трамп заявил, что встреча продлится лишь две минуты. Однако закрытые переговоры Трампа и Ким Чен Ына продолжались около 50 минут, превратившись в импровизированный саммит.

После встречи Трамп объявил, что он и лидер КНДР договорились сформировать команды для продолжения переговоров на рабочем уровне.

"Они встретятся в ближайшие несколько недель и начнут процесс, и мы посмотрим, что будет дальше, – сказал Трамп. – Темпы не являются нашей целью. Мы хотим действительно всеобъемлющего, хорошего соглашения".

Позднее в "Твиттере" Трамп охарактеризовал встречу с Ким Чен Ыном как "прекрасную", заявив, что для него стало "большой честью" стоять на "земле Северной Кореи".

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2019



Это третья встреча лидеров США и КНДР, которые до этого встречались в Сингапуре в июне прошлого года и во Вьетнаме в феврале. Хотя саммит в Демилитаризованной зоне вызывает надежду на возобновление переговоров по ядерным вопросам, пока неясно, насколько значительного прогресса удалось достичь.

Прогресс по ядерным вопросам?

Трамп объявил, что его делегацию на переговорах, как и раньше, возглавит спецпосланник США по Северной Корее Стивен Бигун. Не вдаваясь в детали, он сказал, что Пхеньян "также поставит во главе человека, которого мы знаем и который нам нравится".

После саммита в Сингапуре Трамп также заявлял, что его представители вскоре начнут переговоры на рабочем уровне. Но эти переговоры вскоре распались из-за разногласий в вопросе о согласовании темпов снятия санкций и шагов по демонтажу северокорейского ядерного оружия.

"Мы уже были в этой ситуации около 15 месяцев назад, – говорит эксперт по ядерным вопросам, профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг. – Шаг вперед, два шага назад. Но этот шаг – вперед".

"Учитывая, где мы были неделю назад, – это больше, чем ничего", – добавил он.

Между США и Северной Кореей по-прежнему сохраняются серьезные разногласия. Речь идет не только о том, что Северная Корея так и не предоставила списка своих ядерных объектов. Вашингтон и Пхеньян даже не договорились о том, как они понимают идею денуклеаризации.

За последние недели Северная Корея выражала все большее возмущение в связи с отказом США ослабить санкции. Трамп хотел бы видеть "большую сделку", при которой Северная Корея взяла бы на себя обязательство полностью отказаться от ядерного оружия до снятия каких-либо санкций.

В своих публичных выступлениях в воскресенье ни Трамп, ни Ким Чен Ын не давали понять, что они готовы смягчить свои позиции.

"Нет никаких признаков того, что стороны готовы заняться основополагающими проблемами, которые осложняют дипломатическую работу. Речь, например, идет о разногласиях по поводу отмены санкций", – говорит бывший сотрудник Госдепартамента и специалист по Корее Минтаро Оба.

"Если рабочие группы не получат мандата на использование новых, более конструктивных подходов к решению этих проблем, сложно представить себе, чего они могут достичь", – добавил он.

От официальных лиц США исходят неоднозначные сигналы по поводу готовности к поэтапному подходу, в рамках которого Пхеньян постепенно отказывался бы от своей ядерной программы в обмен на соответствующие шаги со стороны Вашингтона.

Укрепление доверия или театр?

Трамп посетил Демилитаризованную зону вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Хотя три лидера не сделали общего публичного заявления, они на короткое время появились вместе перед тем, как Дональд Трамп и Ким Чен Ын уединились для личной встречи.

Ранее, в ходе брифинга с Мун Чжэ Ином на смотровой площадке Демилитаризованной зоны, Трамп сказал, что ДМЗ когда-то "была очень-очень опасной, но после нашего первого саммита опасность ушла".

Трамп также отстаивал свою политику в отношении Северной Кореи и подверг критике СМИ, выразившие сомнения в целесообразности его встречи с Ким Чен Ыном, учитывая, что переговоры с Пхеньяном застопорились.

"Я говорю это для прессы,они совершенно не понимают, что нам удалось сделать", – сказал Трамп.

Хотя многие считают, что новый саммит может означать нормализацию дружеских отношений с жестоким диктатором, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что встреча стала важным шагом по укреплению доверия с Северной Кореей.

"Мы сделали большой шаг вперед, – сказал Мун Чжэ Ин. – Благодаря сегодняшнему дню, у северокорейского народа появилась надежда".

Однако Бонни Глейзер из Центра стратегических и международных исследований считает, что тот факт, что Трамп оказался на территории Северной Кореи, может и не означать изменения его политики.

По ее словам, Трампу "нравится делать то, что до него не делал никакой другой президент".