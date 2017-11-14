Трамп и Дутерте заявили о важности прав человека

Накануне оба государственных лидера подчеркнули это в ходе двусторонних переговоров.

Ранее в Вашингтоне и Маниле делались противоречивые заявления о том, поднималась ли тема прав человека при встрече президентов.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс указала, что она была лишь "коротко" затронута. Официальный представитель Дутерте, в свою очередь, заявил, что об этом вообще не говорилось, равно как и о внесудебных убийствах на Филиппинах, в которых обвиняют президента страны.

Дональд Трамп приехал на Филиппины в завершение многодневного азиатского турне. 14 ноября он примет участие в работе саммитов стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. Во второй половине дня американский лидер отправится в Вашингтон.