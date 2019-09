На фоне растущей угрозы импичмента, вызванного скандалом вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него анонимную жалобу. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 30 сентября, на своей странице в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", - написал Трамп в своем микроблоге.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......