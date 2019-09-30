На фоне растущей угрозы импичмента, вызванного скандалом вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него анонимную жалобу. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 30 сентября, на своей странице в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", - написал Трамп в своем микроблоге.



Говоря о демократическом конгрессмене Адаме Шиффе, возглавляющем комитет Палаты представителей по разведке, Трамп отметил, что тот записал и затем зачитал "ужасные вещи", заявив, что они были сказаны президентом. В связи с этим глава государства высказался о необходимости допросить Шиффа "на самом высоком уровне" по подозрению в мошенничестве и госизмене.

Накануне Адам Шифф заявил о том, что демократы в Конгрессе постараются выяснить, не скрывает ли Трамп подробности своих разговоров с другими международными лидерами, такими, как Владимир Путин и премьер-министр Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, принося тем самым вред интересам национальной безопасности.

Адвокаты разоблачителя Трампа опасаются за его безопасность



Наконец, глава Белого дома пригрозил "серьезными последствиями" информатору, который передал разоблачителю сведения о его телефонном разговоре с Зеленским. Трамп напомнил, что этот человек "шпионил за президентом США".

Между тем адвокаты анонимного разоблачителя обратились в комитет Сената по делам разведки с письмом, в котором выразили мнение, что они серьезно опасаются за безопасность своего клиента и "всех прочих лиц, связанных с этим делом". При этом один из адвокатов в интервью онлайн-изданию The Hill отметил, что появившиеся ранее сообщения о том, что разоблачитель находится под защитой федеральных органов власти, вызваны тем, что новостные СМИ "полностью неправильно" истолковали содержание письма их адвокатской конторы, оказавшегося в их распоряжении.

Как разгорелся скандал вокруг беседы Трампа и Зеленского



Газеты The Washington Post и The New York Times 19 сентября сообщили со ссылкой на источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США и Украины, состоявшейся 25 июля. По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, если Киев откажется начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец всем домыслам его политических противников.

Тем не менее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

Стенограмма беседы и текст жалобы агента



25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом побуждал Зеленского воспользовался услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора Украины.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.

"В ходе исполнения служебных обязанностей, я получил от многих сотрудников администрации США информацию о том, что президент США использует служебное положение для того, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года. Это вмешательство включает, в числе прочего, давление на иностранное государство с целью добиться расследования в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене. Личный юрист президента Рудольф Джулиани является одной из центральных фигур в этом деле, в котором, по-видимому, замешан и генеральный прокурор Барр", - говорится в донесении информатора, датированном 12 августа.

В рапорте отмечается, что целый ряд сотрудников Белого дома также настороженно отнеслись к разговору Трампа с Зеленским. По словам информатора, они говорили, что президент злоупотребляет своими полномочиями в личных целях. В донесении также говорится, что после телефонного разговора Трампа с Зеленским целый ряд сотрудников Белого дома пытались ограничить доступ к содержанию этой беседы.