Трамп сказал, выступая перед журналистами, что хочет так поступить, потому что положения этого договора нарушает Россия.

"Они нарушают его в течение многих лет, - сказал он во время предвыборного митинга в Неваде. - И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".

США будут развивать оружие, на которое накладывает ограничения договор, если Россия и Китай не согласятся не делать этого, сказал Трамп и добавил: "Но если Россия делает это и если Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо".

Как сообщали американские СМИ, о выходе США из договора может объявить в понедельник советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключал, что Болтон может встретиться с Путиным.

Россия пригрозила ответными мерами.

Если США продолжат в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, то Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, сказал в воскресенье замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся - от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, - то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

"Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности. В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях", - добавил он.

"Они нарушают его много лет"

США еще со времен предыдущей администрации Барака Обамы обвиняют Россию в несоблюдении договора.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

"Мы оставались в рамках соглашения и соблюдали его, а вот Россия, к сожалению, не соблюдает соглашение. Так что мы расторгнем это соглашение и выйдем из него", - цитирует агентство Франс пресс слова Трампа, выступавшего на митинге в штате Невада.

"Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение, брать и создавать оружие, которое нам создавать нельзя", - также сказал Трамп.

Договор РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов.

Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров.

К маю 1991 года договор был полностью выполнен. В СССР ликвидировали 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, в США - 859.

США считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия это отрицает.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Помимо США и постсоветской России положения договора выполняли ряд стран Восточной Европы и бывших советских республик, пока эти государства не уничтожили все доставшиеся им запасы ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боезаряды.