После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения нового соглашения между США и Россией, к которому следует привлечь и Китай. По утверждению главы Белого дома, которое он высказал в пятницу, 2 августа, выступая перед журналистами, он уже разговаривал с представителями китайской стороны, которые были "очень воодушевлены" возможными переговорами.
Трамп и ранее высказывался за то, чтобы в переговорах о новом договоре о разоружении принимал участие Китай. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных ФРГ дел Хайко Мас (Heiko Maas) также призывали КНР подключиться к диалогу о разоружении. Однако Пекин дал ясно понять, что не заинтересован в этом.
2 августа истек шестимесячный срок, который Вашингтон предоставил Москве для устранения допущенных ею нарушений ДРСМД. США возлагают ответственность за прекращение действия договора на Россию. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".
Российская ракета 9М729
В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
ЕС и США договорились об увеличении поставок американской говядины (1)
Квота ЕС на импорт говядины без гормонов - 45 тысяч тонн в...
Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении (1)
Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая...
Выдвинутый Трампом конгрессмен-республиканец отказался от выдвижения на пост директора Нацразведки США
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф...
Аномальное тепло в Арктике: в Гренландии вновь вспыхнула растительность
В Гренландию пришла аномально теплая погода, вызванная...
TOP новостей
Портрет бедствующих жителей Литвы: безработный лет 50 с Passat, который уже не ездит (25)
Портрет бедствующего жителя Литвы выглядит так: это...
Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные (82)
На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto...
Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета
Несмотря на то, что в последние дни погода отдыхающих не...
Из-за июньской жары в Литве обычные овощи продают по необычной цене (5)
Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого...
Экс-депутат парламента пожаловался на Литву в Страсбургский суд (4)
Бывший депутат литовского парламента Александр...