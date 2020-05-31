Президент США Дональд Трамп собирается отложить саммит "большой семерки" (G7) до осени и хочет пригласить на него еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По его словам, нынешний формат группы устарел. Об этом он объявил в субботу, 30 мая.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире", - цитирует Трампа агентство Reuters. Американский президент уже прежде предлагал расширить G7 и снова включить в него Россию.

Дональд Трамп заявил, что провести саммит в 2020 году получится не раньше сентября. В пресс-службе Белого дома заявили, что политик хочет, чтобы страны обсудили во время встречи Китай. Ранее Трамп планировал провести встречу в Вашингтоне, но из-за коронавируса в конце марта президент США принял решение провести саммит по видеосвязи.

Россия была членом G7 до 2014 года, когда организация называлась "большой восьмеркой" или G8. Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы стран и больше она не участвовала во встречах этого формата.