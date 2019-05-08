Источник рассказал группе журналистов, что после проведения реформы общее количество иностранцев, которым будет разрешено эмигрировать в США, останется без изменений. Однако президент хотел бы поменять иммиграционные правила в пользу высококвалифицированных и образованных людей.
"Мы хотим развивать иммиграцию. Однако она должна осуществляться законным образом", - говорит представитель Белого дома.
Председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм в беседе с журналистами рассказал, что Трамп готовит "предложение о введении балльной иммиграционной системы с увеличением выдачи рабочих виз и уменьшением выдачи семейных виз". Под семейными визами понимаются визы, которые сейчас выдаются ближайшим родственникам иммигрантов, получивших гражданство США.
Грэм добавил, что уже на следующей неделе он внесет в Сенат законопроект, который ужесточает условия предоставления убежища в США и предусматривает более длительное содержание под стражей несовершеннолетних нелегальных мигрантов.
При этом республиканцы не включили в законодательный пакет меры по защите от депортации более чем 1 миллиона "мечтателей" - нелегальных мигрантов, ввезенных в США родителями до наступления совершеннолетия.
Авторы иммиграционной реформы взяли за основу визовые системы Канады, Японии, Сингапура и Австралии. В разработке реформы участвовали старший советник президента Джаред Кушнер, советник Трампа по иммиграции Стивен Миллер и экономист Кевин Хассетт.
Ожидается, что демократы в Конгрессе и защитники прав иммигрантов выступят против реализации планов Белого дома.
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