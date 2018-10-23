"Если люди не образумятся, то мы будем наращивать его", – заявил Трамп в понедельник, говоря о ядерном потенциале США.

"У нас больше денег, чем у кого-либо еще", – добавил он.

Трамп вновь заявил о своем намерении выйти из исторического договора о контроле над ядерным оружием, заключенным с Россией, которую он обвинил в нарушении пакта.

"Я расторгну это соглашение, – сказал Трамп журналистам перед отъездом на предвыборный митинг в Техасе. – Россия не соблюдает соглашение. Это нужно было сделать еще несколько лет назад".

Трамп впервые объявил о планах выхода из заключенного более 30 лет назад соглашения, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), на предвыборном митинге на минувших выходных.

Соглашение, подписанное в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, предусматривало уничтожение американских и российских баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров и соответствующего вспомогательного оборудования.

Трамп выступил с этим заявлением в то время, как его помощник по национальной безопасности Джон Болтон готовится встретиться в Москве с президентом Владимиром Путиным во вторник, чтобы разъяснить, почему президент США хочет выйти из договора о РСМД.

Болтон дал понять, что ключевой договор о контроле над вооружениями, возможно, исчерпал свой потенциал.

"Мы не думаем, что выход из соглашения – это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договора о РСМД, – вот это проблема, – заявил Болтон российской газете "Коммерсант". – Нельзя вернуть к выполнению договоренностей кого-то, кто не считает, что что-то нарушает".

Болтон сказал, что, по его мнению, двусторонние договоры времен "холодной войны" утратили свою актуальность, потому что в современном мире другие страны также строят ракеты.

Россия отрицает нарушение соглашения со своей стороны и утверждает, что договор нарушают американские системы ПРО в Европе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным местом. Он сказал, что Россия предпримет ответные меры для "восстановления баланса".

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев после переговоров с Болтоном в понедельник заявил, что Россия готова обсудить с США взаимные претензии, чтобы спасти договор.

В заявлении российской стороны говорится, что Болтон и Патрушев обсудили возможное продление на пять лет другого соглашения о контроле над вооружениями – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который вступил в силу в 2011 году и истекает в 2021 году.

В Вашингтоне высказывается мнение, что Договор о РСМД мешает США разрабатывать новое поколение оружия в мире, который сталкивается с новыми вызовами глобальной безопасности.